“Uno di quegli errori che ti cambiano la vita”: Miccoli, dalle stelle al carcere – compie 43 anni da uomo libero (Di lunedì 27 giugno 2022) Fa il compleanno oggi l’ex calciatore di Juventus, Palermo e Fiorentina. Una carriera calcistica di ottimo livello, culminata con grossi guai giudiziari negli ultimi anni. Cosa è accaduto al talento di Nardò? Cosa ha confessato una volta uscito di prigione? Andiamo alla scoperta della sua carriera e di cosa fa oggi! Era il 27 giugno L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di lunedì 27 giugno 2022) Fa il compleanno oggi l’ex calciatore di Juventus, Palermo e Fiorentina. Una carriera calcistica di ottimo livello, culminata con grossi guai giudiziari negli ultimi. Cosa è accaduto al talento di Nardò? Cosa ha confessato una volta uscito di prigione? Andiamo alla scoperta della sua carriera e di cosa fa oggi! Era il 27 giugno L'articolo NewNotizie.it.

Pubblicità

GMarzio : @cannelladark Ci sono giorni che è complicato fare qualsiasi cosa.....oggi era uno di quegli anche per me..???????? - little_freakHS : avrei voglia di uno di quegli hamburger pieni di formaggio filante e patatine fritte. ma sto male di pancia quindi… - ArturoRoswell : @gladiatoremassi quegli indegni di italia viva che appoggiavano tosi, si sono già accreditati la vittoria di tommas… - Giusepp31112059 : @TeresaBellanova NON E' CREDIBILE. Lei e quegli altri 4 gatti vi siete fatti infinocchiare da uno che ha la parlant… - scianciotta : RT @competereEU: Di #Leonardodelvecchio vogliamo ricordare il coraggio e la concretezza propria di quegli imprenditori che hanno fatto gran… -