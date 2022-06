Ultime Notizie – Jasmine Cristallo festeggia Fiorita: “Dopo Catanzaro fronte anti-sovranista in tutto il Paese” (Di lunedì 27 giugno 2022) “Un risultato straordinario, una vittoria che segna una svolta storica a Catanzaro ed in Calabria, avevamo visto giusto quando ci siamo battuti per la candidatura di Nicola Fiorita”. Lo dice all’AdnKronos Jasmine Cristallo attivista calabrese, già volto noto delle Sardine. “Anche con il risultato, bello ed inedito, di Catanzaro possiamo dedicarci con eguale impegno alla costruzione del fronte anti-sovranista nel Paese”, sottolinea la catanzarese. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di lunedì 27 giugno 2022) “Un risultato straordinario, una vittoria che segna una svolta storica aed in Calabria, avevamo visto giusto quando ci siamo battuti per la candidatura di Nicola”. Lo dice all’AdnKronosattivista calabrese, già volto noto delle Sardine. “Anche con il risultato, bello ed inedito, dipossiamo dedicarci con eguale impegno alla costruzione delnel”, sottolinea la catanzarese. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

