Tennis | Wimbledon | esordio vincente per Djokovic

(Di lunedì 27 giugno 2022) Londra, 27 giu. - (Adnkronos) - Il campione in carica Novaksupera il primo turno di, terza prova stagionale del Grande Slam, al via oggi sui campi in erba dell'All England Club. Il serbo, numero 3 del mondo e prima testa di serie, supera il coreano Soonwoo Kwon, numero 81 del ranking Atp, con il punteggio di 6-3, 3-6, 6-3, 6-4 in due ore e 27 minuti.

Il torneo di Wimbledon di 2022 è appena partito, e promette di essere estremamente interessante. Innanzitutto perché il campione Novak Djokovic si contende il ruolo di giocatore favorito con Rafa Nadal, ... sono già stati tolti i punti ottenuti dai giocatori nell'edizione 2021 di Wimbledon. E, dopo lo scontro con l'All England Club e l'Atp, non saranno attribuiti punti per l'edizione 2022. Una ... È in arrivo un'altra grande notizia per tutti gli appassionati di tennis. Dopo l'annuncio della Davis Cup, per la prima volta e fino al 2024 su Sky (Group Stage dal 14 al 18 settembre e Finals dal 23 ...