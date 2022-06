Siccità, il dramma del razionamento dell’acqua. Protezione Civile: “Non possiamo escluderlo” (Di lunedì 27 giugno 2022) Roma, 27 giu – razionamento dell’acqua. Anche di questo ha parlato la Protezione Civile, interpellata sull’ormai certa emergenza della Siccità che sta travolgendo l’Italia, come riporta anche Tgcom24. “Non si può escludere il razionamento dell’acqua” Per il capo della Protezione Civile Fabrizio Curcio non si può escludere “il razionamento diurno dell’acqua” per reagire alla Siccità che ha colpito varie zone d’Italia. E rilancia il tema dello stato di emergenza del quale “potremo fare la dichiarazione”, aggiunge. Senza contare l’annuale problema degli incendi estivi, nel 2022, fino a questo momento, raddoppiati rispetto allo scorso anno e sestuplicati rispetto al 2020. Curcio ha anche ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 27 giugno 2022) Roma, 27 giu –. Anche di questo ha parlato la, interpellata sull’ormai certa emergenza dellache sta travolgendo l’Italia, come riporta anche Tgcom24. “Non si può escludere il” Per il capo dellaFabrizio Curcio non si può escludere “ildiurno” per reagire allache ha colpito varie zone d’Italia. E rilancia il tema dello stato di emergenza del quale “potremo fare la dichiarazione”, aggiunge. Senza contare l’annuale problema degli incendi estivi, nel 2022, fino a questo momento, raddoppiati rispetto allo scorso anno e sestuplicati rispetto al 2020. Curcio ha anche ...

