Serie A | Galliani abbassa l’euforia | “Il gol del Monza è salvezza”

Pubblicità

andrewsword2 : RT @serieAnews_com: ?? #Galliani bacchetta la #SerieA: '#Kaka ultimo a vincere il Pallone d'Oro da calciatore di A. E nei prossimi anni...'… - serieAnews_com : ?? #Galliani bacchetta la #SerieA: '#Kaka ultimo a vincere il Pallone d'Oro da calciatore di A. E nei prossimi anni.… - CalcioOggi : Calciomercato, le notizie del 27 giugno: Pinamonti-Monza, Galliani: «Difficile» - Corriere della Sera - ProfidiAndrea : RT @SOSFanta: ?? Galliani: 'Cosa filtra per #Pinamonti e Joao Pedro al #Monza! Due colpi fatti, #Pessina...' ? - serieB123 : SerieB BNEWS | Cragno non nasconde la sua felicità: “Forza Monza” -

Così, ai microfoni di Radio Anch'io, su RadioRai, Adriano, amministratore delegato del Monza, neopromosso inA. "Adesso pensiamo allo stadio e, in particolare, alla riapertura della ...... il Monza sta cercando di imbastire una formazione in grado di reggere l'urto dellaA. Dopo ...l'intesa con l'Inter per avere Sensi è stata trovata settimana scorsa durante l'incontroe ...Con l’arrivo per la prima volta in Serie A del Monza, città a pochi chilometri da Milano, i biancorossi di Berlusconi e Galliani avranno un duplice “derby”: contro Milan ed Inter. Per quanto riguarda ...MONZA (ITALPRESS) – “Inseguivamo questo sogno da 110 anni. Finalmente siamo arrivati in Serie A. L’obiettivo del Monza, per questa prima stagione fra i grandi è raggiungere la permanenza. La grande no ...