Sebastian Vettel, rivelazione sul futuro del tedesco di Aston Martin (Di lunedì 27 giugno 2022) È uno dei piloti più esperti del Mondiale 2022 di Formula 1 in corso di svolgimento. Sebastian Vettel balla tra il ritiro definitivo dalla scene del Circus delle quattro ruote più famoso ed importante del mondo e tra una riconferma da ufficializzare con Aston Martin, il team anglosassone che ha puntato su di lui per far crescere la vettura. I punti interrogativi sul futuro del pilota teutonico ex Red Bull e Ferrari sono molteplici e ancora non dissipati: la coltre d’incertezza è stata parzialmente diradata, però, dalle parole di Mike Krack, team principal della scuderia. Sebastian Vettel anche nel 2023 in Aston Martina? Mike Krack: “Se vuole continuare, spero rimanga con noi” (Photo Credit – Pagina Facebook Aston ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 27 giugno 2022) È uno dei piloti più esperti del Mondiale 2022 di Formula 1 in corso di svolgimento.balla tra il ritiro definitivo dalla scene del Circus delle quattro ruote più famoso ed importante del mondo e tra una riconferma da ufficializzare con, il team anglosassone che ha puntato su di lui per far crescere la vettura. I punti interrogativi suldel pilota teutonico ex Red Bull e Ferrari sono molteplici e ancora non dissipati: la coltre d’incertezza è stata parzialmente diradata, però, dalle parole di Mike Krack, team principal della scuderia.anche nel 2023 ina? Mike Krack: “Se vuole continuare, spero rimanga con noi” (Photo Credit – Pagina Facebook...

Pubblicità

plato_nico_ : SEBASTIAN VETTEL HA VINTO IL QUINTO? - GPFansES : A Lance Stroll no le gusta esto... ?? - Mterryf1 : Il pomeriggio perfetto con un sorpasso da urlo In Inghilterra Sebastian Vettel con questo sorpasso conquista la Vi… - Sig_vettel : @SarocchiaPi Non proprio, qualche account straniero mi fa: Hey Sebastian Vettel, grazie per essere approdato qui su… - Sig_vettel : Off topic: c'è gente che ha creduto seriamente che io fossi Sebastian Vettel in persona.. ?????? #jeru -