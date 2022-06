Scacchi | Torneo dei Candidati 2022 | Caruana-Nepomniachtchi | è patta Ding Liren 3° con Nakamura | Radjabov vince dopo 3 anni a tempo normale

(Di lunedì 27 giugno 2022) Tanto tuonò che piovve, sì, ma nei dintorni. Il big match, potenzialmente decisivo, deldeitra Fabianoe Ianfinisce in parità. Il russo ha sempre un punto di vantaggio sull’italoamericano a cinque turni dalla fine, e avrà anche il giorno di riposo per pensarci su. Il terremoto c’è dietro di loro:approfitta della sconfitta die lo aggancia in terza posizione, mentre Alireza Firouzja spezza definitivamente le speranze di Rapport. FABIANO-IAN0.5-0.5 “Nepo” sfodera contro l’italoamericano la sua stessa arma, la Difesa Petroff, variante Marshall dell’attacco classico., però, non ha tanta voglia di essere ...

Gli scacchi, antico e nobile gioco ... Un percorso ludico-formativo che si è chiuso con un torneo finale durante il quale i giocatori-detenuti si sono confrontati tra loro con agonismo ma in amicizia.