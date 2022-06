(Di lunedì 27 giugno 2022) Ilsta lavorando per trovare l’accordo per ildi contratto di Kalidou, chiede 5 milioni di euro a stagione. Secondo quanto riferisce Fabioa 7 Gold è queta la cifra chiesta dal difensore delper siglare un nuovo contratto con la società partenopea.ha un contratto in scadenza nel 2023 ma il club di Aurelio De Laurentiis ha intenzione di fare uno sforzo economico per trattenerlo. Il tetto di ingaggio delè fissato a 3,5 milioni di euro a stagione, ma persi potrebbe fare un’eccezione.ha fatto sapere che ilper rinnovare il contratto diha offerto 4 milioni di euro. Suldi ...

Pubblicità

napolipiucom : Santini: 'Rinnovo Koulibaly distanza minima col Napoli', Vigliotti: 'Quindi è fatta' #Koulibaly #napoli… -

LuccaInDiretta

... sfruttando una verticalizzazione sulla sinistra di Schatzer e sverniciando sul muso, ... ROAD TO FINAL Fresca di, l'allenatrice Silvia Piccini si gode così l'approdo alla sua seconda ...... oggi si vota per ildel consiglio. Il seggio è allestito nei locali ex gelateria in via ... Infine, per il Collegio dei sindaci revisori sono candidati: Andrea Raugei, Franco, Nedo ... Di Vito e Santini: "Mezzi vecchi ed obsoleti per i lavoratori di Sistema Ambiente" - Luccaindiretta Fabio Santini, giornalista esperto di calciomercato, ha fatto il punto sul possibile rinnovo di Kalidou Koulibaly.Ridurre il monte ingaggi significa anche cedere giocatori ancora sotto contratto, il ds è al lavoro per rinnovare la rosa senza renderla meno competitiva per il vertice ...