Sabrina Salerno non contiene le forme: questa volta ha esagerato, mini costume per lei (Di lunedì 27 giugno 2022) Alcuni scatti “bollenti” della cantante e showgirl tra le più amate d’Italia, fanno il giro del web e mandano in visibilio i fan. Sabrina Salerno colpisce ancora! E’ del segno dei pesci ed è nata a Genova, e come sua sorella Manuela, non è stata riconosciuta dal padre fino al 2016, quando ha preteso che il genitore si sottoponesse al test del DNA. Stiamo parlando di Sabrina Salerno, sogno erotico per eccellenza degli italiani. La donna è sposata con Enrico Monti dal 2006, ed ha un figlio di nome Luca Maria. E’ residente a Mogliano Veneto, in provincia di Treviso, dove è sita l’azienda di tessitura di famiglia, fondata dal nonno di suo marito. In passato la showgirl ha sofferto di depressione. A tal proposito la Salerno ne ha parlato una volta in studio dalla Toffanin, a ... Leggi su periodicoitaliano (Di lunedì 27 giugno 2022) Alcuni scatti “bollenti” della cantante e showgirl tra le più amate d’Italia, fanno il giro del web e mandano in visibilio i fan.colpisce ancora! E’ del segno dei pesci ed è nata a Genova, e come sua sorella Manuela, non è stata riconosciuta dal padre fino al 2016, quando ha preteso che il genitore si sottoponesse al test del DNA. Stiamo parlando di, sogno erotico per eccellenza degli italiani. La donna è sposata con Enrico Monti dal 2006, ed ha un figlio di nome Luca Maria. E’ residente a Mogliano Veneto, in provincia di Treviso, dove è sita l’azienda di tessitura di famiglia, fondata dal nonno di suo marito. In passato la showgirl ha sofferto di depressione. A tal proposito lane ha parlato unain studio dalla Toffanin, a ...

Fabio35899858 : @AlbertoLetizia2 Io 15 anni. Che tempi ragazzi, lontano 1991. Ecco dovremmo ritornare in quel epoca ,?? tutti noi N… - infoitcultura : Sabrina Salerno, look mozzafiato: un dettaglio non passa inosservato - FabienPrato : Sabrina Salerno il Massimo - marcel_casa25 : RT @dea_channel: lo sguardo ipnotico della divina Sabrina Salerno ???????????? - DavidOnepv : @Spirito65libero Il social media manager di Sabrina Salerno. -