'Reazione a Catena', trio sannita ancora campione nel nuovo game show di Rai1 (Di lunedì 27 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoA 'Reazione a Catena', nuovo game show di Rai1 in onda prima del tg delle 20, prosegue l'avventura di Dammi il La, squadra sannita che da venerdì scorso detiene il titolo di campioni. Nadya, Gioacchino e Francesca questa sera non sono riusciti a chiudere la 'catena finale' e vincere il montepremi ma restano in corsa e domani si giocheranno la nuova opportunità. Venerdì, invece, ai tre ragazzi (i primi due sono fidanzati) di Foglianise l'impresa – dopo aver sconfitto i campioni in carica dei 'Pecorella' – riusciva per una vincita finale di 1.180 euro. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

vuoiunkiwi : @MaliceCallas Con questo andazzo non sono più positiva come prima, una reazione a catena per tutte noi...tutto per… - Gnappa131 : Ho giocato per la prima volta a reazione a catena Twitter e sono arrivata 23esima, fanc…o ai Jerooo - XxFrank98 : Qualcuno che ci trovi i contatti ig dei campioni di reazione a catena “ I Dammi il Là “ … chiedo per degli amici… - CorriereCitta : Reazione a Catena 2022, chi sono i campioni di lunedì 27 giugno: I dammi il la, montepremi e parola vincente di sta… - POES1ASENZAVELI : Stavo in camera mia e sento papà urlare “ULTIMOOO”, sono corsa in sala: stava guardando reazione a catena e c'erano… -

Ascolti tv domenica 26 giugno 2022 ASCOLTI PRESERALE Nel preserale la sfida tra i game delle Ammiraglie vede Reazione a catena su Rai 1 registrare nel segmento L'intesa vincente 2.279.000 telespettatori, share 23,07% e nel game un ... Ascolti Tv 26 giugno 2022, nel Preserale Liorni doppia Bonolis (in replica) Nel Preserale su Rai1 Reazione a Catena 3.286.000 (28%). Su Canale5, in replica, Avanti un Altro! 1.698.000 (14,9%). Nel daytime al mattino su Rai1 Santa Messa 1.426.000 (23%), Angelus 1.898.000 (23%)... ASCOLTI PRESERALE Nel preserale la sfida tra i game delle Ammiraglie vedesu Rai 1 registrare nel segmento L'intesa vincente 2.279.000 telespettatori, share 23,07% e nel game un ...Nel Preserale su Rai13.286.000 (28%). Su Canale5, in replica, Avanti un Altro! 1.698.000 (14,9%). Nel daytime al mattino su Rai1 Santa Messa 1.426.000 (23%), Angelus 1.898.000 (23%)...