Reazione a Catena 27 giugno 2022: i Dammi il La (Di lunedì 27 giugno 2022) Il video dell’Ultima Catena di Reazione a Catena di stasera, 27 giugno 2022. Il gioco di Rai1, anche quest’anno condotto da Marco Liorni, ha visto confermarsi campioni i Dammi il La, due ragazze e un ragazzo molto giovani. I Dammi il La – Nadya, Gioacchino e Francesca – al loro terzo tentativo non sono riusciti ad indovinare la parola misteriosa de L’Ultima Catena e a vincere il montepremi della serata, che dopo qualche dimezzamento e dopo aver comprato l’ultimo elemento, valeva 3.407 euro. Peccato! Il loro montepremi totale rimane quindi a 1.180 euro. Il gioco finale L’Ultima Catena è disponibile al link sotto, al minuto 62.00 circa. In calce all’articolo la soluzione del gioco. Video puntata Reazione a ... Leggi su ascoltitv (Di lunedì 27 giugno 2022) Il video dell’Ultimadidi stasera, 27. Il gioco di Rai1, anche quest’anno condotto da Marco Liorni, ha visto confermarsi campioni iil La, due ragazze e un ragazzo molto giovani. Iil La – Nadya, Gioacchino e Francesca – al loro terzo tentativo non sono riusciti ad indovinare la parola misteriosa de L’Ultimae a vincere il montepremi della serata, che dopo qualche dimezzamento e dopo aver comprato l’ultimo elemento, valeva 3.407 euro. Peccato! Il loro montepremi totale rimane quindi a 1.180 euro. Il gioco finale L’Ultimaè disponibile al link sotto, al minuto 62.00 circa. In calce all’articolo la soluzione del gioco. Video puntataa ...

Pubblicità

massidanu : @rostokkio Il Fuoco è partito dato alle Sterpaglie?? poi scrivono che vicino c'è un campo nomadi, dalle sterpaglie s… - vuoiunkiwi : @MaliceCallas Con questo andazzo non sono più positiva come prima, una reazione a catena per tutte noi...tutto per… - Gnappa131 : Ho giocato per la prima volta a reazione a catena Twitter e sono arrivata 23esima, fanc…o ai Jerooo - XxFrank98 : Qualcuno che ci trovi i contatti ig dei campioni di reazione a catena “ I Dammi il Là “ … chiedo per degli amici… - CorriereCitta : Reazione a Catena 2022, chi sono i campioni di lunedì 27 giugno: I dammi il la, montepremi e parola vincente di sta… -