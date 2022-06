LIVE Ginnastica artistica, Giochi del Mediterraneo 2022 in DIRETTA: l’Italia conquista l’argento con gli uomini (Di lunedì 27 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Grazie a tutti per averci seguito e buona notte. Appuntamento a domani con le finali all-around. 23.02 La Turchia si è imposta col punteggio complessivo di 251.250, Italia seconda con 246.100. La Francia completa il podio con 242.900, un punto meglio della Spagna. 23.01 La Turchia ha vinto i Giochi del Mediterraneo nella gara a squadre di Ginnastica artistica maschile. La corazzata guidata da fuoriclasse come Ibrahim Colak, Ahmet Onder, Adem Asil ha fatto centro. 23.00 l’Italia HA conquistaTO LA MEDAGLIA D’ARGENTO. I Moschettieri salgono sul secondo gradino del podio. Bella gara di Nicola Bartolini, Marco Lodadio, Lay Giannini, Lorenzo Casali, Matteo Levantesi. Di più era impossibile: la Turchia era ... Leggi su oasport (Di lunedì 27 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAGrazie a tutti per averci seguito e buona notte. Appuntamento a domani con le finali all-around. 23.02 La Turchia si è imposta col punteggio complessivo di 251.250, Italia seconda con 246.100. La Francia completa il podio con 242.900, un punto meglio della Spagna. 23.01 La Turchia ha vinto idelnella gara a squadre dimaschile. La corazzata guidata da fuoriclasse come Ibrahim Colak, Ahmet Onder, Adem Asil ha fatto centro. 23.00HATO LA MEDAGLIA D’ARGENTO. I Moschettieri salgono sul secondo gradino del podio. Bella gara di Nicola Bartolini, Marco Lodadio, Lay Giannini, Lorenzo Casali, Matteo Levantesi. Di più era impossibile: la Turchia era ...

