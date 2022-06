Le relazioni difettose – L’uomo giusto non è sempre quello perfetto

Leggi su iodonna

(Di lunedì 27 giugno 2022) Cara Ester Sono G., ho 23 anni, e come tante altre ragazze che ti scrivono mi tormento inutilmente sull’amore. La mia è una storia uguale a tutte le altre: un fidanzamento durato 4 anni e poi finito per colpa di un tradimento subìto, e da quel giorno in poi solo batoste da uomini indecisi. Chi il venerdì notte dormiva con me ma in settimana ne vedeva altre 5 (tutte sgamate e certificate); gli eterni indecisi che a Pasqua ti scrivono ma poi spariscono fino a Natale. Chi limoni una sera in discoteca, ti cerca giorni dopo, ma si rivela l’ennesima persona che non fa per te. Ho solo 23 anni e tante sfumature ancora da scoprire, ma un pensiero mi tormenta: perché da mesi non riesco più a sentire le farfalle nello stomaco? Mi spiego meglio: ho iniziato a frequentare un ragazzo che per me sembra l’ideale: mi corteggia, si preoccupa per me, è generoso ed altre mille cose che non ti ...