Incendi | allarme a Roma | 35 intossicati sull' Aurelia Altro rogo a Villa Pamphili nove in tutto il Lazio Chiusa carreggiata del Gra a Parco de Medici

Pubblicità

RistagnoAnna : RT @Miti_Vigliero: Incendi, allarme a Roma: 15 intossicati sull'Aurelia Altro rogo a Villa Pamphili (nove in tutto il Lazio) - SaCharlieFlo : Terribile … con queste temperature cocenti ?? Incendi, allarme a Roma: 15 intossicati sull'Aurelia. Altro rogo a Vil… - aranciaverde : RT @Miti_Vigliero: Incendi, allarme a Roma: 15 intossicati sull'Aurelia Altro rogo a Villa Pamphili (nove in tutto il Lazio) - Miti_Vigliero : Incendi, allarme a Roma: 15 intossicati sull'Aurelia Altro rogo a Villa Pamphili (nove in tutto il Lazio) - HSkelsen : RT @liborioconca: Oggi a Roma: incendi, roghi, l'allarme bomba, le sirene da una parte all'altra della città sotto un'afa stordente, la not… -

Scoppiato un grande incendio a Roma oggi, 27 giugno 2022. L'per il 112 è scattato poco dopo l'ora di pranzo, verso le 14 del pomeriggio. I vigili del ...Roma sono stati segnalati diversi...Oggi 9nel Lazio Oggi è una giornata durissima sia per la Centrale operativa del 112 che per i soccorsi dell'Ares 118. Da questa mattina infatti sono nove glie alcuni di essi di ...La Protezione Civile regionale ha diffuso un bollettino di allerta per rischio incendi e ondata di calore in Sicilia valevole anche per tutta la giornata di ...E il Po ha una portata "sino all'80 per cento in meno" sempre con riferimento alle medie, ha detto ancora il responsabile della Protezione civile, che ha anche lanciato l'allarme per la situazione ...