È fatta per il rinnovo in casa Napoli: la notizia (Di lunedì 27 giugno 2022) Come conferma il tweet pubblicato in serata di Nicolò Schira il Napoli e Meret hanno raggiunto l’accordo per il prolungamento del contratto. Alex Meret Napoli rinnovo Infatti secondo il noto giornalista il calciatore ex Spal rinnoverà fino al 2027 e percepirà 1.5 milioni a stagione. Una scelta che conferma la volontà di Luciano Spalletti e della dirigenza azzurra di continuare il percorso assieme al portiere e che quindi probabilmente segna l’ormai imminente partenza di Ospina da Napoli prossimamente. Nonostante le voci a inizio mercato che lo vedevano lontano dalla Campania, è ovvio che il ragazzo dovrà riconquistare la fiducia dei tifosi, che ancora hanno in mente l’errore nella partita contro l’Empoli – match che ha segnato la stagione del Napoli e il mancato scudetto. Sarà anche ... Leggi su rompipallone (Di lunedì 27 giugno 2022) Come conferma il tweet pubblicato in serata di Nicolò Schira ile Meret hanno raggiunto l’accordo per il prolungamento del contratto. Alex MeretInfatti secondo il noto giornalista il calciatore ex Spal rinnoverà fino al 2027 e percepirà 1.5 milioni a stagione. Una scelta che conferma la volontà di Luciano Spalletti e della dirigenza azzurra di continuare il percorso assieme al portiere e che quindi probabilmente segna l’ormai imminente partenza di Ospina daprossimamente. Nonostante le voci a inizio mercato che lo vedevano lontano dalla Campania, è ovvio che il ragazzo dovrà riconquistare la fiducia dei tifosi, che ancora hanno in mente l’errore nella partita contro l’Empoli – match che ha segnato la stagione dele il mancato scudetto. Sarà anche ...

