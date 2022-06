Dopo l’approvazione della riforma, il Csm si appresta a cambiare pelle. Mattarella ha indetto nuove elezioni per il 18 e 19 settembre (Di lunedì 27 giugno 2022) Dopo l’approvazione della riforma del Consiglio superiore della magistratura, è tempo di rinnovare l’organo di autogoverno delle toghe. Dopo l’approvazione della riforma, annunciate nuove elezioni al Csm In attuazione di quanto previsto dagli articoli 18, 21 e 30 della legge 24 marzo 1958, n. 195, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, nella sua qualità di Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura, ha oggi indetto per i giorni 18 e 19 settembre 2022 la elezione dei suoi venti componenti magistrati. Contestualmente il Capo dello Stato ha invitato il Presidente ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 27 giugno 2022)del Consiglio superioremagistratura, è tempo di rinnovare l’organo di autogoverno delle toghe., annunciateal Csm In attuazione di quanto previsto dagli articoli 18, 21 e 30legge 24 marzo 1958, n. 195, il PresidenteRepubblica Sergio, nella sua qualità di Presidente del Consiglio SuperioreMagistratura, ha oggiper i giorni 18 e 192022 la elezione dei suoi venti componenti magistrati. Contestualmente il Capo dello Stato ha invitato il Presidente ...

