Corriere dello Sport – “Grazie per avermi fatto diventare un uomo” (Di lunedì 27 giugno 2022) 2022-06-27 22:15:06 Riportiamo di seguito quanto pubblicato poco fa dal Corriere: In casa Milan è stata la giornata dei nuovi acquisti. Tra chi è arrivato a Milano, ed è il caso di Divock Origi, a chi un giocatore rossonero lo è da tempo ed ha salutato commosso la squadra che lo ha proiettato nel grande calcio. Yacine Adli è pronto per il Milan Il riferimento è a Yacine Adli, centrocampista offensivo classe 2000 che dopo aver mosso i primi passi nel Paris Saint-Germain si è trasferito al Bordeaux nel gennaio 2019, mettendosi in evidenza in due anni e mezzo con la maglia dei Girondini prima di venire acquistato dal Milan nell’estate 2021. Guarda la gallery Serie A 2022-2023, date raduni e ritiri: la guida dell’estate Adli, lacrime per il Bordeaux I rossoneri hanno poi deciso di lasciare il giocatore in prestito al Bordeaux anche nell’annata successiva, che si è ... Leggi su justcalcio (Di lunedì 27 giugno 2022) 2022-06-27 22:15:06 Riportiamo di seguito quanto pubblicato poco fa dal: In casa Milan è stata la giornata dei nuovi acquisti. Tra chi è arrivato a Milano, ed è il caso di Divock Origi, a chi un giocatore rossonero lo è da tempo ed ha salutato commosso la squadra che lo ha proiettato nel grande calcio. Yacine Adli è pronto per il Milan Il riferimento è a Yacine Adli, centrocampista offensivo classe 2000 che dopo aver mosso i primi passi nel Paris Saint-Germain si è trasferito al Bordeaux nel gennaio 2019, mettendosi in evidenza in due anni e mezzo con la maglia dei Girondini prima di venire acquistato dal Milan nell’estate 2021. Guarda la gallery Serie A 2022-2023, date raduni e ritiri: la guida dell’estate Adli, lacrime per il Bordeaux I rossoneri hanno poi deciso di lasciare il giocatore in prestito al Bordeaux anche nell’annata successiva, che si è ...

Pubblicità

CorSport : La prima pagina del Corriere dello Sport-Stadio: ?? Di Maria, ci siamo ?? Apre Wimbledon, Berrettini sogna ?? Domi… - ItalianSerieA : New post: Front Pages, La Gazzetta dello Sport, Corriere dello Sport, and Tutto Sport, Monday 27 June 2022 - jtd_newyork : @Corriere Si era visto anche nella partita dello scorso campionato a Roma che il treno stava ripassando - ArmandaGelsomin : RT @SCUtweet: La Gazzetta dello Sport?? #DiMaria alla #Juventus sbloccato: 7 milioni per una stagione. Felice #Allegri col 2° top player do… - infoitsalute : Corriere dello Sport: 'Luis Alberto porta i soldi per la Lazio' -