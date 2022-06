Castel Fusano Melodica: a Castello Chigi si continua con la grande musica (Di lunedì 27 giugno 2022) Un punto di riferimento per artisti, italiani ed internazionali, interpreti della migliore musica classica e attuale immersi nella Pineta Monumentale di Castel Fusano; la rassegna giunta alla sua seconda edizione, mette in scena emozionanti esibizioni. Phil Palmer, chitarrista Inglese di fama internazionale che ha collaborato con i Dire Straits, Bob Dylan, Elton Jhon, Eric Clapton ma anche Renato Zero, Baglioni, Morandi e Lucio Battisti ha improvvisato accordi inediti durante il primo concerto della giovane cantautrice romana Ilaria Argiolas, davanti ad un pubblico incantato. Un momento indimenticabile, come molti altri creati dagli artisti che hanno animato la stagione concertistica davanti al seicentesco Castello Chigi. Vincenzo Incenzo autore di indimenticabili successi della musica ... Leggi su influencertoday (Di lunedì 27 giugno 2022) Un punto di riferimento per artisti, italiani ed internazionali, interpreti della miglioreclassica e attuale immersi nella Pineta Monumentale di; la rassegna giunta alla sua seconda edizione, mette in scena emozionanti esibizioni. Phil Palmer, chitarrista Inglese di fama internazionale che ha collaborato con i Dire Straits, Bob Dylan, Elton Jhon, Eric Clapton ma anche Renato Zero, Baglioni, Morandi e Lucio Battisti ha improvvisato accordi inediti durante il primo concerto della giovane cantautrice romana Ilaria Argiolas, davanti ad un pubblico incantato. Un momento indimenticabile, come molti altri creati dagli artisti che hanno animato la stagione concertistica davanti al seicentescolo. Vincenzo Incenzo autore di indimenticabili successi della...

