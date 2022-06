Casa di riposo degli orrori: anziano morto e ospiti maltrattati, 5 arresti a Reggio Calabria (Di lunedì 27 giugno 2022) I carabinieri dei Nas di Reggio Calabria hanno arrestato cinque persone ritenute coinvolte nella malagestione di una Casa di riposo abusiva per anziani. Le indagini sono cominciate a gennaio del 2021, in seguito alla denuncia di una donna il cui marito, affetto da una malattia neurodegenerativa, era morto dopo un periodo di degenza nella struttura. L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di lunedì 27 giugno 2022) I carabinieri dei Nas dihanno arrestato cinque persone ritenute coinvolte nella malagestione di unadiabusiva per anziani. Le indagini sono cominciate a gennaio del 2021, in seguito alla denuncia di una donna il cui marito, affetto da una malattia neurodegenerativa, eradopo un periodo di degenza nella struttura. L'articolo proviene da Inews24.it.

