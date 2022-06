Caro carburanti | Governo proroga sconto | la data

Leggi su quifinanza

(Di lunedì 27 giugno 2022) Intervento delper arginare il. Nella giornata di venerdì 24 giugno, infatti, il Ministro dell’Economia e delle Finanze, Daniele Franco, e il Ministro della Transizione Ecologica, Roberto Cingolani, hanno firmato il Decreto Interministeriale chefino al 2 agosto le misure attualmente in vigore per ridurre il prezzo finale dei. Si estende così fino a taleil taglio di 30 centesimi al litro per benzina, diesel, gpl e metano per autotrazione.to al 2 agosto Soddisfazione espressa da Vannia Gava, sottosegretario alla Transizione ecologica e capo dipartimento: “Bene laal 2 agosto del taglio delle accise su benzina, diesel, gpl e metano per ...