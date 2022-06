Canottaggio, due titoli italiani per il RYCC Savoia a Piediluco (Di lunedì 27 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Il Reale Yacht Club Canottieri Savoia continua a vivere un momento d’oro nel Canottaggio. Gli ultimi due successi sono arrivati nelle acque del bacino di Piediluco, dove il Doppio femminile esordienti e il Quattro senza under 23 hanno vinto il titolo italiano. Un oro porta la firma di Giorgio Maddaloni, Antonio Zaffiro, Aniello Sabbatino e Volodymyr Kuflyk, guidati dal tecnico Mariano Esposito. È stato l’ultimo campionato italiano con la divisa del Circolo Savoia per il campione del mondo Sabbatino, prossimo al passaggio in Marina Militare. Aniello andrà ad allungare la lista degli atleti del Circolo Savoia passati nei corpi militari, fatta di grandi nomi come Liuzzi, Castaldo, Capuano, Scalzone, Di Colandrea e Monfrecola. L’Otto under 23 ha invece perso il bronzo ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 27 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Il Reale Yacht Club Canottiericontinua a vivere un momento d’oro nel. Gli ultimi due successi sono arrivati nelle acque del bacino di, dove il Doppio femminile esordienti e il Quattro senza under 23 hanno vinto il titolo italiano. Un oro porta la firma di Giorgio Maddaloni, Antonio Zaffiro, Aniello Sabbatino e Volodymyr Kuflyk, guidati dal tecnico Mariano Esposito. È stato l’ultimo campionato italiano con la divisa del Circoloper il campione del mondo Sabbatino, prossimo al passaggio in Marina Militare. Aniello andrà ad allungare la lista degli atleti del Circolopassati nei corpi militari, fatta di grandi nomi come Liuzzi, Castaldo, Capuano, Scalzone, Di Colandrea e Monfrecola. L’Otto under 23 ha invece perso il bronzo ...

