Bassano del Grappa, crolla la tettoia del palco allestito per il concerto di Elisa: due feriti non gravi (Di lunedì 27 giugno 2022) Intorno alle 13 si è piegata a 45 gradi, crollando sulla base del palco. Il collasso della tettoia della struttura allestita nel parco Ragazzi del 99 a Bassano del Grappa (Vicenza) – sulla quale (forse) si esibirà Elisa il 28 giugno – ha provocato due feriti. I Vigili del fuoco hanno messo in sicurezza l’area transennandola, mentre i due feriti non gravi sono stati presi in cura dal personale del Servizio di urgenza ed emergenza medica (Suem). Sul posto sono intervenuti il personale del Servizio prevenzione igiene sicurezza ambienti di lavoro (Spisal), i Carabinieri e Polizia di Stato. Sono ora attese delle autogru per la rimozione del tetto. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 27 giugno 2022) Intorno alle 13 si è piegata a 45 gradi,ndo sulla base del. Il collasso delladella struttura allestita nel parco Ragazzi del 99 adel(Vicenza) – sulla quale (forse) si esibiràil 28 giugno – ha provocato due. I Vigili del fuoco hanno messo in sicurezza l’area transennandola, mentre i duenonsono stati presi in cura dal personale del Servizio di urgenza ed emergenza medica (Suem). Sul posto sono intervenuti il personale del Servizio prevenzione igiene sicurezza ambienti di lavoro (Spisal), i Carabinieri e Polizia di Stato. Sono ora attese delle autogru per la rimozione del tetto. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Pubblicità

rtl1025 : ?? È crollata la tettoia del #palco per il concerto di #Elisa previsto per martedì 28 giugno a Bassano del Grappa: d… - olga453901841 : RT @TgrRaiVeneto: Non sono in gravi condizioni. La struttura era in allestimento per l'esibizione prevista domani, martedì 28 #IoSeguoTgr… - TgrRaiTrentino : A Bassano del Grappa cade la tettoia del palco per il concerto di Elisa, due persone ferite - FQMagazineit : Bassano del Grappa, crolla la tettoia del palco allestito per il concerto di Elisa: due feriti non gravi -