Avete mai visto Isabella Pippa, la sorellina di Arisa? Diversissime ma con lo stesso sorriso! (Di lunedì 27 giugno 2022) Arisa è una meravigliosa voce del panorama musicale nostrano, ultimamente salita ancora più alla ribalta grazie alle sue partecipazioni televisive a vari show. La cantante ha due sorelle ma una in particolare, Isabella, è diversissima da lei. Volete vederla? Arisa ogni giorno di più lascia emergere il suo talento. Sono passati tanti anni da quando con il suo look particolare e la sua voce sensazionale ha conquistato tutti con la sua Sincerità. Una canzone all'apparenza "semplice" ma dal testo decisamente profondo, se la si ascolta con una certa attenzione. E questa potrebbe essere una descrizione adatta a lei: una donna genuina che a un secondo sguardo appare bellissima nella sua complessità. Di ciò probabilmente si è accorta Maria De Filippi quando l'ha chiamata nel suo Amici come giudice, o Milly Carlucci che l'ha voluta fortemente ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di lunedì 27 giugno 2022)è una meravigliosa voce del panorama musicale nostrano, ultimamente salita ancora più alla ribalta grazie alle sue partecipazioni televisive a vari show. La cantante ha due sorelle ma una in particolare,, è diversissima da lei. Volete vederla?ogni giorno di più lascia emergere il suo talento. Sono passati tanti anni da quando con il suo look particolare e la sua voce sensazionale ha conquistato tutti con la sua Sincerità. Una canzone all'apparenza "semplice" ma dal testo decisamente profondo, se la si ascolta con una certa attenzione. E questa potrebbe essere una descrizione adatta a lei: una donna genuina che a un secondo sguardo appare bellissima nella sua complessità. Di ciò probabilmente si è accorta Maria De Filippi quando l'ha chiamata nel suo Amici come giudice, o Milly Carlucci che l'ha voluta fortemente ...

Pubblicità

gabrieligm : Avete mai visto un’azienda che fattura 245mila euro riuscire a perdere 7,4 milioni di euro? Succede anche questo ne… - Giorgiolaporta : Mi avete fatto spaventare. A 7 giorni dal voto per i #ballottaggi non sentivo ancora parlare di #fascismo e mi stav… - rubio_chef : Ed ecco però che i fascisti che giustamente criticate, sono gli stessi gemellati con #Azov che voi tutti ammirate e… - sulsitodisimone : RT @viaggiatori: Ponte Tibetano di Dossena in provincia di Bergamo, ne avete mai sentito parlare? E' il ponte tibetano più grande al mondo… - Basilio93744483 : RT @rosapensierosa: @DinoGiarrusso Siete uno spettacolo fantastico…pagliacci che insultano altri pagliacci???? Erano 15 anni che sognavo ques… -