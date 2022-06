Autostrade pedaggi: Assoutenti impugnerà al Tar qualsiasi rincaro che venisse deciso da Aspi. Le precisazioni della Società (Di lunedì 27 giugno 2022) Lo afferma in una nota l'associazione dei consumatori commentando le dichiarazioni di Roberto Tomasi, ad di Autostrade per l'Italia, secondo cui è previsto un aumento delle tariffe dell'1,5% da fine giugno L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di lunedì 27 giugno 2022) Lo afferma in una nota l'associazione dei consumatori commentando le dichiarazioni di Roberto Tomasi, ad diper l'Italia, secondo cui è previsto un aumento delle tariffe dell'1,5% da fine giugno L'articolo proviene da Firenze Post.

