Attenzione a come utilizzi lo zampirone, può essere nocivo per la salute, ecco cosa può succedere (Di lunedì 27 giugno 2022) Quando pensiamo all’estate pensiamo alle vacanze, al mare, al caldo, allo stare all’aria aperta. Ma spesso non consideriamo i contro che inevitabilmente ogni stagione dell’anno porta con sé. Al primo posto tra i problemi più fastidiosi che si presentano in estate, ci sono le punture di zanzare. ecco però a cosa dobbiamo stare attenti. Eliminare L'articolo proviene da CheSuccede.it. Leggi su chesuccede (Di lunedì 27 giugno 2022) Quando pensiamo all’estate pensiamo alle vacanze, al mare, al caldo, allo stare all’aria aperta. Ma spesso non consideriamo i contro che inevitabilmente ogni stagione dell’anno porta con sé. Al primo posto tra i problemi più fastidiosi che si presentano in estate, ci sono le punture di zanzare.però adobbiamo stare attenti. Eliminare L'articolo proviene da CheSuccede.it.

Pubblicità

AlexBazzaro : Come mai poca attenzione di media, intellettuali e politici nostrani e comunità omosessuale per l’attentato islamic… - vaticannews_it : #PapaFrancesco: 'La nostra adorazione eucaristica trova la sua verifica quando ci prendiamo cura del prossimo, come… - LuciaLibri : RT @MassimoCastag17: @LuciaLibri @sellerioeditore @ladivoralibri @AntonellaChessa @cscaduto @Sabri_book @debo_words @laHantucci @riclorenzi… - serkive_7 : cioè io capisco il capitalismo però sinceramente mi sento un po’ arrabbiata. E attenzione non ce l’ho con hobi eh i… - Rosyfree74 : RT @fabcet: ++ ATTENZIONE ++ Le parole PACE e DIPLOMAZIA sono state cancellate dal vocabolario italiano per ordine unico del PUB.Chi le use… -