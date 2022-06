Antonio Giordano analizza le ultime di mercato in casa Napoli (Di lunedì 27 giugno 2022) A Radio Marte, nel corso del programma “Marte Sport Live”, è intervenuto il giornalista del “Corriere dello Sport”, Antonio Giordano. Queste le sue parole “Mertens? Succede quello che sta succedendo a tanti, basta guardare Dybala che è ancora a spasso, evidentemente qualcosa è cambiato ma soprattutto cambierà. In questi tre giorni sicuro qualcosa cambierà. Cercheremo di convincere Mertens, non è un esponente arido della statistica ma un affare di cuore. Il sistema è cambiato per colpa del Covid che ha sottratto energia e denaro, non parlo solo del calcio, è un economia che ne risente. Questo crollo non può essere ignorato. Meret deve essere rivalutato alla luce di quanto è accaduto, comunque è indiscutibile che ci si aspettava di più da lui. Va anche detto che quando è rientrato dall’intervento ha fatto grandi cose, e che è stato sopraffatto dalla ... Leggi su terzotemponapoli (Di lunedì 27 giugno 2022) A Radio Marte, nel corso del programma “Marte Sport Live”, è intervenuto il giornalista del “Corriere dello Sport”,. Queste le sue parole “Mertens? Succede quello che sta succedendo a tanti, basta guardare Dybala che è ancora a spasso, evidentemente qualcosa è cambiato ma soprattutto cambierà. In questi tre giorni sicuro qualcosa cambierà. Cercheremo di convincere Mertens, non è un esponente arido della statistica ma un affare di cuore. Il sistema è cambiato per colpa del Covid che ha sottratto energia e denaro, non parlo solo del calcio, è un economia che ne risente. Questo crollo non può essere ignorato. Meret deve essere rivalutato alla luce di quanto è accaduto, comunque è indiscutibile che ci si aspettava di più da lui. Va anche detto che quando è rientrato dall’intervento ha fatto grandi cose, e che è stato sopraffatto dalla ...

