Wimbledon 2022, Hurkacz: "Donerò 100 euro al popolo ucraino dopo ogni mio ace" (Di domenica 26 giugno 2022) Il polacco Hubert Hurkacz, attraverso i propri profili social, ha annunciato che a partire da domani donerà al popolo ucraino 100 euro per ogni ace che realizzerà nei match di Wimbledon 2022. L'attuale numero 10 del mondo nella scorsa edizione arrivò fino in semifinale, eliminando la leggenda Roger Federer per poi perdere contro Matteo Berrettini. In questa edizione Hurkacz sarà la testa di serie numero sette del torneo sull'erba più prestigioso. SportFace.

