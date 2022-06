Vertice Johnson-Macron prima del G7, il premier britannico insiste sulle armi: «Non è il momento dei negoziati» (Di domenica 26 giugno 2022) I leader di Francia e Regno Unito si confrontano sul futuro della guerra in Ucraina: Boris Johnson e Emmanuel Macron, reduci da incontro bilaterale al G7 di Elmau, concordano sulla possibilità di «invertire il corso» del conflitto, riferisce Downing Street. Ma se BoJo ha ribadito la sua incondizionata solidarietà a Kiev, che a suo dire «può vincere e vincerà» questa guerra, Macron aveva espresso posizioni più concilianti in passato, affermando che se l’obiettivo finale dell’Ucraina fosse stato quello di «schiacciare la Russia», il Paese non avrebbe mai la pace, appellandosi dunque alla via diplomatica per la risoluzione del conflitto. Il leader del Regno Unito ha oggi messo in guardia il presidente francese da «ogni tentativo» di una soluzione negoziata con Mosca «in questo momento», che aumenterebbe il rischio di un ... Leggi su open.online (Di domenica 26 giugno 2022) I leader di Francia e Regno Unito si confrontano sul futuro della guerra in Ucraina: Borise Emmanuel, reduci da incontro bilaterale al G7 di Elmau, concordano sulla possibilità di «invertire il corso» del conflitto, riferisce Downing Street. Ma se BoJo ha ribadito la sua incondizionata solidarietà a Kiev, che a suo dire «può vincere e vincerà» questa guerra,aveva espresso posizioni più concilianti in passato, affermando che se l’obiettivo finale dell’Ucraina fosse stato quello di «schiacciare la Russia», il Paese non avrebbe mai la pace, appellandosi dunque alla via diplomatica per la risoluzione del conflitto. Il leader del Regno Unito ha oggi messo in guardia il presidente francese da «ogni tentativo» di una soluzione negoziata con Mosca «in questo», che aumenterebbe il rischio di un ...

