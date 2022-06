Vaccini | Draghi “Permettere ai Paesi africani di produrli”

(Di domenica 26 giugno 2022) ELMAU (GERMANIA) (ITALPRESS) – “Nella situazione attuale, ci sono delle esigenze a breve termine che richiederanno investimenti per infrastrutture legate al gas. Queste infrastrutture devono essere convertite all'utilizzo dell'idrogeno, così da conciliare le esigenze a breve termine con quelle a lungo termine per la tutela del clima. Moltiin via di sviluppo sono adatti a investimenti per le energie rinnovabili”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Mario, in una dichiarazione alla stampa al G7 di Elmau, in Germania.“L'Unione Europea e gli Stati Uniti sono stati di gran lunga i più grandi donatori di– ha poi affermato il premier -. Bisogna fare di più, ma dobbiamo anche fare in modo che iproducano i”. Durante la prima sessione di lavoro ...

ELMAU, 26 GIU - Dobbiamo accelerare i nostri sforzi sul fronte della sicurezza alimentare. È essenziale sbloccare il grano in Ucraina molto prima di metà settembre, quando arriverà il nuovo raccolto.