Una Vita, anticipazioni 27 giugno 2022: le menzogne di Dori (Di domenica 26 giugno 2022) Dori ha mentito a tutti e nel corso della puntata Una Vita in onda il 27 giugno 2022 sarà chiaro che non è una vera infermiera. Marina, infatti, davanti alla richiesta di Lolita di confermarle le referenze della ragazza, si recherà da lei per dirle che non vuole più mentire per coprirla. Nel frattempo, Aurelio scoprirà la verità sulla morte di Natalia. Una Vita puntata 27 giugno 2022: Dori non è una vera infermiera Dori commetterà un errore dietro l'altro dando prova di essere incompetente e per tale motivo Ignacio pretenderà di vedere il suo diploma di infermiera. L'uomo noterà che non ha il timbro che certifica la professione e così le chiederà di verificare le sue referenze e poiché è stata Lolita ad assumerla, si rivolgerà a ... Leggi su tvpertutti (Di domenica 26 giugno 2022)ha mentito a tutti e nel corso della puntata Unain onda il 27sarà chiaro che non è una vera infermiera. Marina, infatti, davanti alla richiesta di Lolita di confermarle le referenze della ragazza, si recherà da lei per dirle che non vuole più mentire per coprirla. Nel frattempo, Aurelio scoprirà la verità sulla morte di Natalia. Unapuntata 27non è una vera infermieracommetterà un errore dietro l'altro dando prova di essere incompetente e per tale motivo Ignacio pretenderà di vedere il suo diploma di infermiera. L'uomo noterà che non ha il timbro che certifica la professione e così le chiederà di verificare le sue referenze e poiché è stata Lolita ad assumerla, si rivolgerà a ...

Pubblicità

GoalItalia : 'Il Milan non è solo una squadra per me, è parte della mia vita' ??? Una vita in rossonero, Paolo Maldini compie 54… - enpaonlus : ADOZIONE DEL ???? ZAR ERA STREMATO DALLA FAME, È STATO SALVATO DA UNA MADRE CORAGGIO, la madre di un figlio a cui la… - IlContiAndrea : Bentornati nel Medioevo americano. La Corte Suprema ha eliminato il diritto costituzionale all'#aborto dopo quasi… - interminei : RT @Dayne999: Che meraviglia, la vita in una colonia, dove i problemi del centro dell'impero monopolizzano i media locali come se fossero p… - FCannarozzo : RT @Almalibregalgos: ??CARAMELO La vita ti ha dato una seconda possibilità, vedrai troveremo una mamma o un papà e sarà piu bella e felice c… -