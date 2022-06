Uccisa dal marito all’uscita del ristorante: morta con tre colpi di pistola giovane cantante – aveva solo 21 anni (Di domenica 26 giugno 2022) E’ stata Uccisa brutalmente con tre colpi di pistola all’uscita dal ristorante, la cantante messicana Yrma Lydia. A sparare è stato il marito di 58 anni più grande di lei. La giovane, infatti, aveva solo 21 anni. Continua così in Messico la violenza di genere sulle donne, un problema che non può più attendere. Yrma L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di domenica 26 giugno 2022) E’ statabrutalmente con tredidal, lamessicana Yrma Lydia. A sparare è stato ildi 58più grande di lei. La, infatti,21. Continua così in Messico la violenza di genere sulle donne, un problema che non può più attendere. Yrma L'articolo NewNotizie.it.

Pubblicità

fanpage : L’inchiesta dell’ONU: “I colpi che hanno ucciso Abu Akleh e ferito il suo collega Ali Sammoudi provenivano dalle fo… - Frankf1842 : RT @fanpage: #YrmaLydia è stata uccisa a colpi di pistola dal marito, aveva solo 21 anni - mosllerdd : RT @mosllerdd: @Reuters Alla fine faranno un governo di unità nazionale anche loro , dentro tutti come da noi azzerando la opposizione. L… - mosllerdd : @Reuters Alla fine faranno un governo di unità nazionale anche loro , dentro tutti come da noi azzerando la opposi… - Rainbow_Uapa : RT @too_xedo: E tanto per ricordare quanto vi siete scagliati contro la madre che ha ucciso la figlia non noto molta indignazione oggi, è s… -