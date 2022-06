Tuffi, Mondiali Budapest 2022: risultati e classifica piattaforma 10m femminile, Di Maria vola in finale (Di domenica 26 giugno 2022) I risultati e la classifica della semifinale di Tuffi dalla piattaforma 10m femminile dei Mondiali di Budapest 2022, in cui le cinesi Hongchan Quan e Yuxi Chen hanno totalizzato i migliori punteggi qualificandosi agevolmente alla finale. L’ottima notizia, però, arriva dall’azzurra Sarah Jodoin Di Maria che, grazie al suo nono posto, raggiunge la finale e diventa la quarta italiana di sempre a tagliare tale traguardo nella sua specialità in un Mondiale. Molto bene anche la canadese McKay e la brasiliana Oliveira, all’ultimo atto anche Arai, Hains, Pamg e Wassen. Completano il quadro Wright, Paasternik e Boid. Ecco i risultati completi della ... Leggi su sportface (Di domenica 26 giugno 2022) Ie ladella semididalla10mdeidi, in cui le cinesi Hongchan Quan e Yuxi Chen hanno totalizzato i migliori punteggi qualificandosi agevolmente alla. L’ottima notizia, però, arriva dall’azzurra Sarah Jodoin Diche, grazie al suo nono posto, raggiunge lae diventa la quarta italiana di sempre a tagliare tale traguardo nella sua specialità in un Mondiale. Molto bene anche la canadese McKay e la brasiliana Oliveira, all’ultimo atto anche Arai, Hains, Pamg e Wassen. Completano il quadro Wright, Paasternik e Boid. Ecco icompleti della ...

