Torino | per Solet ballano due milioni | le ultime

Il Torino ha scelto il post Bremer: c'è interesse concreto per Solet del Salisburgo, ballano due milioni tra domanda e offerta. Il difensore è il rimpiazzo giusto per salutare Bremer, direzione Inter, la richiesta è di 12 milioni mentre i granata non vorrebbero spenderci più di 10. La trattativa comunque va avanti e i margini si possono limare facilmente. Lo riporta La Stampa.

