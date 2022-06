TikTok, a Londra non passano le regole cinesi (Di domenica 26 giugno 2022) Rivolta contro il nuovo servizio e-commerce di TikTok a Londra. Licenziate venti persone in otto mesi. TikTok a Londra Photo Credits: Retail & Leisure International“È il gioco del lunedì, scopri chi è stato silurato e chi si è licenziato”. Ha dichiarato uno dei sopravvissuti al servizio di e-commerce di TikTok a Londra. Infatti, la piattaforma per il commercio elettronico lanciata dal social cinese nel Regno Unito, ha perso venti persone in otto mesi. Il Financial Times Il Financial Times ha denunciato la società dopo aver parlato con 10 ex dipendenti in anonimato. Non solo ritmi insostenibili e standard di produttività con obiettivi irrealistici, ma sembrerebbe essere applicata anche una cultura del lavoro vessatoria che calpesta il diritto ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 26 giugno 2022) Rivolta contro il nuovo servizio e-commerce di. Licenziate venti persone in otto mesi.Photo Credits: Retail & Leisure International“È il gioco del lunedì, scopri chi è stato silurato e chi si è licenziato”. Ha dichiarato uno dei sopravvissuti al servizio di e-commerce di. Infatti, la piattaforma per il commercio elettronico lanciata dal social cinese nel Regno Unito, ha perso venti persone in otto mesi. Il Financial Times Il Financial Times ha denunciato la società dopo aver parlato con 10 ex dipendenti in anonimato. Non solo ritmi insostenibili e standard di produttività con obiettivi irrealistici, ma sembrerebbe essere applicata anche una cultura del lavoro vessatoria che calpesta il diritto ...

TikTok, a Londra non passano le regole cinesi Le relazioni sono costruite sulla paura, non sulla cooperazione". Ha dichiarato un ex leader del team di Londra. Gli "obiettivi irrealistici" di TikTok I dipendenti si sono lamentati del fatto che ... Sul lavoro e sull'etica del tempo libero A lungo, gli uomini sono stati il lavoro che hanno fatto. Oggi non più. La domanda però è come si concili il bisogno di consumare sempre di più con il ...