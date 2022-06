Tamberi fatica ma vince | battuto Fassinotti allo spareggio a 2 | 26 Vallortigara da applausi

Pubblicità

Campione italiano di salto in alto a Rieti, ma la serata dell'olimpionico Gianmarco Tamberi non è stata brillantissima. Gimbo ha battuto allo spareggio Marco Fassinotti saltando entrambi 2,23 al primo tentativo, poi tre errori a 2,26. Allo spareggio vittoria di Gimbo a 2,26 dopo che entrambi avevano fallito tre volte a quella misura.