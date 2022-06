Streghe: Come Finisce il Reboot Della Serie! (Di domenica 26 giugno 2022) Streghe: il Reboot andato in onda sulla rete americana The CW si è concluso con la quarta stagione, nonostante ne fosse prevista una quinta. Gli ultimi minuti Della serie hanno svelato una verità molto importante… Il Reboot di Streghe è iniziato nel 2018 e da allora ha appassionato moltissimi fan. Con la quarta stagione si è arrivati alla conclusione definitiva, anche se inizialmente si credeva che ce ne sarebbe stata anche una quinta. Il finale ha sorpreso tutti e in molti l’hanno ritenuto molto gradevole ed attuale, dato che viene tirato in ballo anche il multiverso, di cui si parla molto nell’ultimo periodo. Ecco che cosa è successo durante il finale. Streghe: tutto sul finale Della Serie! Il Reboot di Streghe, che ... Leggi su uominiedonnenews (Di domenica 26 giugno 2022): ilandato in onda sulla rete americana The CW si è concluso con la quarta stagione, nonostante ne fosse prevista una quinta. Gli ultimi minutiserie hanno svelato una verità molto importante… Ildiè iniziato nel 2018 e da allora ha appassionato moltissimi fan. Con la quarta stagione si è arrivati alla conclusione definitiva, anche se inizialmente si credeva che ce ne sarebbe stata anche una quinta. Il finale ha sorpreso tutti e in molti l’hanno ritenuto molto gradevole ed attuale, dato che viene tirato in ballo anche il multiverso, di cui si parla molto nell’ultimo periodo. Ecco che cosa è successo durante il finale.: tutto sul finaleIldi, che ...

Pubblicità

GodneyBitch_ : RT @GodneyBitch_: Ieri ho passato una giornata bellissima? A fine serata volevo prendere una mela caramellata perché avevo bisogno di altre… - zuccaro_sonia : @CarusoFloriano @malessandravar1 Quella ancora più in epoca 'moderna' (dove s'intende la storia moderna, ovviamente… - giovy1967 : @SimoPillon stai attento che ti bruciano come facevano con le streghe Pirlon! - Peppepio_off_22 : Dopo aver confermato l’intenzione di proseguire alla guida del club, il presidente Vigorito ha parlato della prossi… - nanoscalebiomed : @TimaRipa @CarloCalenda nelle epidemie influenzali, anche se adesso siamo simili come effetti. E perchè i medici in… -