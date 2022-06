Soleil Sorge promossa: arriva finalmente la consacrazione in Tv (Di domenica 26 giugno 2022) Soleil Sorge potrebbe essere molto presto la protagonista di un nuovo programma Tv. Ecco l’incredibile indiscrezione che vede protagonista l’ex GF Vip 6. Soleil Sorge è uno dei personaggi che è piaciuto di più ai giovanissimi durante il GF Vip 6. Non appena finita la sua esperienza nel reality show di Canale 5, Barbara D’Urso L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di domenica 26 giugno 2022)potrebbe essere molto presto la protagonista di un nuovo programma Tv. Ecco l’incredibile indiscrezione che vede protagonista l’ex GF Vip 6.è uno dei personaggi che è piaciuto di più ai giovanissimi durante il GF Vip 6. Non appena finita la sua esperienza nel reality show di Canale 5, Barbara D’Urso L'articolo proviene da Inews24.it.

Pubblicità

Cardican1 : ????ANASTASIA SOLEIL SORGE ????dove qualcuno si trovava per caso e non parlo di Signorini e dove si trova di solito inf… - pinguina43 : RT @IsaeChia: #GfVip 7, Soleil Sorge “ci sarà”? L’indiscrezione Novità in arrivo per l’ex Vippona, reduce dalla toccata e fuga all’#Isola… - GadioliGadioli : @amadeuseb Vogliamo Soleil Sorge coconduttrice del prossimo Sanremo . Ciao Ama - Solearmy22 : Alfonso ha capito che per fare successo al gfvip a settembre può chiamare solo una vera regina di Mediaset ..Soleil… - IsaeChia : #GfVip 7, Soleil Sorge “ci sarà”? L’indiscrezione Novità in arrivo per l’ex Vippona, reduce dalla toccata e fuga… -