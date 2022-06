“Sbaglio clamorosa a Verona” Salvini lancia un siluro a Sboarina

(Di domenica 26 giugno 2022) Matteoè preoccupato per il dato dell'affluenza alle urne nel secondo turno delle elezioni amministrative. In un colloquio con La Stampa il leader della Lega osserva che “siamo a fine giugno e non permettere agli italiani di votare anche di lunedì è stato un errore. Incrocio le dita per Monza e Sesto san Giovanni”. Quindi, aggiunge il numero uno del Carroccio “io punto sulla Toscana, Lucca e Carrara ci daranno delle soddisfazioni. Per il resto so che i nostri hanno fatto tutto il possibile”. Ad agitare le acque del centrodestra c'è però la situazione di. Per, nella città veneta, il fatto che Federicoabbia deciso di non apparentarsi con le liste di Flavio Tosi “è unoclamoroso”. E lo dice “uno che Tosi lo ha espulso dalla Lega e che di certo non è uno dei ...

Ballottaggi, Salvini preoccupato per Verona: "Da Sboarina uno sbaglio clamoroso" Matteo Salvini è «un po' preoccupato» per il dato dell'affluenza alle Amministrative: «Siamo a fine giugno e non permettere agli italiani di votare anche di lunedì è stato un errore. Incrocio le dita ...