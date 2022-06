Russia | Putin andrà in Tagikistan e Turkmenistan

(Di domenica 26 giugno 2022) (Adnkronos) – Primo viaggio all’estero per il presidente russo Vladimirdopo l’invasione dell’Ucraina: il leader del Cremlino avrebbe infatti programma una visita innei prossimi giorni, anche se le date esatte del viaggio rimangono indefinite. Secondo quanto riferito domenica dalla televisione di stato russavolerà prima in, paese alleato militarmente di Mosca, per colloqui con il presidente Emomali Rakhmon. In seguitosi recherà inper partecipare a un vertice degli stati del Mar Caspio. L’incontro è previsto per mercoledì, ha detto il portavoce del governo Dmitry Peskov, citato dall’agenzia di stampa TASS. L’ultimo viaggio all’estero diera stato in Cina all’inizio di ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : UCRAINA | La Russia fornirà alla Bielorussia missili a corto raggio Iskander-M, capaci anche di trasportare testate… - marcodimaio : Putin ha ricominciato a bombardare Kiev. Prendendo di mira obiettivi civili. L’Ucraina va aiutata a difendersi con… - Corriere : G7, verso lo stop all’oro che viene dalla Russia: «Un colpo alla macchina da guerra di Putin» - matteo_morra : @Moonlightshad1 Gente che fino a qualche settimana fa era impegnata nella discussione se fosse o no il caso di “umi… - 2021Reinvictus : Colpito dalla contraerea ucraina il pilota del Su25 Maj Gattarov si lancia col paracadute. Ma qualcosa evidentement… -

In seguitosi recherà in Turkmenistan per partecipare a un vertice degli stati del Mar Caspio. L'incontro è previsto per mercoledì, ha detto il portavoce del governo Dmitry Peskov, citato dall'...... sottolineando che stanno avendo un forte impatto sulla. E proprio a causa delle misure ... Questo è il nostro chiaro messaggio al presidente', ha affermato il cancelliere tedesco Olaf ...«Germania e Stati Uniti saranno sempre insieme sulla questione della sicurezza dell'Ucraina», ha anche aggiunto Scholz, sottolineando che Putin «non aveva fatto ... Bundestag qualche giorno fa, che ...Roma, 26 giu. (askanews) - Il presidente russo Vladimir Putin si recherà la prossima settimana in visita in Tagikistan e Turkmenistan, per il suo primo viaggio all'estero dall'invasione dell'Ucraina i ...