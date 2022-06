(Di domenica 26 giugno 2022) Lo scorso marzo la Ring Of Honor è passata sotto il controllo di Tony Khan, già proprietario dell’AEW: la più grande federazione indipendente della storia ha rischiato seriamente di chiudere per sempre a causa della pandemia e lo scorso anno aveva licenziato tutti i membri del suo roster nel tentativo di riorganizzarsi e tornare più forte di prima. Khan ha dunque cercato di tenere viva la compagnia, facendo anche in modo che i titoli della ROH venissero difesi sotto le insegne della AEW. Ad aprile c’è stato Supercard of Honor, evento che ha segnato ufficialmente il ritorno della Ring Of Honor, maesserci un nuovo spettacolo. Le ultime news Il noto sito PW Insider ha infatti scritto che:“Si dice che nei prossimi giorni ci sarà l’annuncio riguardo aldella Ring Of Honor”Nello ...

Zona_Wrestling : #WWE ROH: Presto potrebbe essere annunciato il prossimo show - - TSOWrestling : Presto novità sul nuovo show targato #ROH! #TSOW // #TSOS // #AEW -

La Ring of Honor, dopo essere stata ufficialmente acquistata da Tony Khan qualche mese fa, presto ricomincerà ad offrire il proprio wrestling.