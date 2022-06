Quanto incide “Insieme per il Futuro” di Di Maio sul Movimento 5 Stelle nei sondaggi (Di domenica 26 giugno 2022) Il Movimento 5 Stelle scende al 6,9% , ‘Insieme per il Futuro’ di Luigi Di Maio è dato al 4,7%. È l’esito di un sondaggio Winpoll-Il Sole 24 Ore in cui al campione viene chiesto “Come voterebbe alle prossime elezioni politiche?” in uno scenario che contempla la presenza del nuovo soggetto creato dal ministro degli Esteri, ‘Insieme per il Futuro’. Per stimare “l’effetto Di Maio” – si legge sul quotidiano specializzato in affari economici – agli intervistati è stato chiesto sia come avrebbero votato nel caso in cui non fosse presente il partito del ministro degli Esteri sia nel caso in cui ci fosse. Il primo scenario vede il Movimento al 9,9 %, in calo se paragonato alla media dei sondaggi fino al 18 ... Leggi su nextquotidiano (Di domenica 26 giugno 2022) Ilscende al 6,9% , ‘per il’ di Luigi Diè dato al 4,7%. È l’esito di uno Winpoll-Il Sole 24 Ore in cui al campione viene chiesto “Come voterebbe alle prossime elezioni politiche?” in uno scenario che contempla la presenza del nuovo soggetto creato dal ministro degli Esteri, ‘per il’. Per stimare “l’effetto Di” – si legge sul quotidiano specializzato in affari economici – agli intervistati è stato chiesto sia come avrebbero votato nel caso in cui non fosse presente il partito del ministro degli Esteri sia nel caso in cui ci fosse. Il primo scenario vede ilal 9,9 %, in calo se paragonato alla media deifino al 18 ...

Pubblicità

neXtquotidiano : Quanto incide “Insieme per il Futuro” di Di Maio sul Movimento 5 Stelle nei sondaggi - LaBombetta76 : @Sonnhyboi Per capire quanto incide sul totale e quindi rintuzzare, eventualmente, questa che viene posta come gius… - voragini : ho deciso di farmi una foto ogni volta che piango per lo stesso motivo (lo so é cringe bla bla) per “monitorarmi”e… - mrcrto : RT @Scrambl46783114: @CottarelliCPI Vada a vedere su una bolletta quanto incide il costo dell’energia e quanto le tasse. Stesso discorso x… - rococotanica : RT @Scrambl46783114: @CottarelliCPI Vada a vedere su una bolletta quanto incide il costo dell’energia e quanto le tasse. Stesso discorso x… -