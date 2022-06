Napoli, Meret? Pronto a prolungare l'accordo fino al 2027 (Di domenica 26 giugno 2022) Napoli, sempre più vicino il rinnovo del portiere Alex Meret: pronta la firma fino al 2027 Il rinnovo di Meret con il Napoli è sempre più vicino. A riportare questa notizia è il sito Gianlucadimarzio.com. Dopo l'intesa raggiunta venerdì scorso, mancano solamente gli ultimi dettagli e poi il giocatore potrà firmare il proprio rinnovo con il club di De Laurentiis. L'ex Udinese è arrivato a Napoli nell'estate del 2018. Attualmente ha il contratto in scadenza nel 2023, ma ora è Pronto ad prolungare il proprio accordo fino al 2027. L'ultima stagione di Meret al Napoli non è stata esaltante. In campionato è sceso in campo solamente in 7 occasioni e ha ... Leggi su terzotemponapoli (Di domenica 26 giugno 2022), sempre più vicino il rinnovo del portiere Alex: pronta la firmaalIl rinnovo dicon ilè sempre più vicino. A riportare questa notizia è il sito Gianlucadimarzio.com. Dopo l'intesa raggiunta venerdì scorso, mancano solamente gli ultimi dettagli e poi il giocatore potrà firmare il proprio rinnovo con il club di De Laurentiis. L'ex Udinese è arrivato anell'estate del 2018. Attualmente ha il contratto in scadenza nel 2023, ma ora èadil proprioal. L'ultima stagione dialnon è stata esaltante. In campionato è sceso in campo solamente in 7 occasioni e ha ...

