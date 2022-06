Michelle Hunziker | non lo faceva a letto | la confessione clamorosa di Eros

Leggi su ildemocratico

(Di domenica 26 giugno 2022)Ramazzotti, ex marito di, si è lasciato andare ad unaintima riguardante la nota conduttrice tv La storia d’amore traè stata tra le più chiacchierate per molti anni. Gli amanti delle cronache rosa hanno scavato ogni dettaglio circa la loro ormai terminata relazione sentimentale. Il motivo per cui è finita tra i due lo ha rivelato lain tempi non sospetti. La vicenda tuttavia è piuttosto controversa, dato che la donna si è allontanata dall’uomo poiché spinta a farlo da parte di una setta misteriosa in cui la presentatrice vi è entrata per un periodo.(Websource)Con il passare del tempo l’ex coppia di personaggi famosi è riuscita ad ...