Michelle Hunziker mostra l’amore per Ramazzotti | ma nasconde Angiolini Trussardi tace

Leggi su dilei

(Di domenica 26 giugno 2022)ed Erossono tornati insieme per il videoclip Ama, il nuovo singolo dell’artista. Una reunion incredibile per tutti i fan dell’ex coppia, ma soprattutto un modo per celebrareche evolve, si trasforma e non resta schematico e fisso nel passato. La conduttrice celebra dunque il suo sentimento per l’ex marito, masu Giovannie intanto Tomasosembra replicare con un’insolita storia su Instagram.per Eros e il riserbo per la storia conSecondo il settimanale Oggi,e Giovannifarebbero sul serio, tanto da avere già fatto le ...