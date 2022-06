Mercato Milan – Da Asensio a Ziyech, tutti i nomi per il colpo offensivo (Di domenica 26 giugno 2022) Da Marco Asensio ad Hakim Ziyech: ecco tutti i nomi che potrebbero fare al caso del Milan per rinforzare il reparto avanzato Leggi su pianetamilan (Di domenica 26 giugno 2022) Da Marcoad Hakim: eccoche potrebbero fare al caso delper rinforzare il reparto avanzato

Pubblicità

AntoVitiello : ?? Ultimi dettagli contrattuali per il rinnovo di #Maldini e #Massara, avvocati a lavoro in queste ore. Fumata bianc… - SkySport : ULTIM'ORA MERCATO #Milan, interesse concreto per #Ziyech del #Chelsea Si lavora per trovare un'intesa su formula e… - MCriscitiello : Tra poco su Sportitalia novità sul mercato del Milan… @tvdellosport #Sportitaliamercato - sportmediaset : Asensio, il problema sono i costi | Ottimismo per Renato Sanches #RenatoSanches #Milan #asensio - CalcioPillole : Milan #Djuric ha spiegato i motivi reali del suo probabile addio alla #Salernitana: di seguito le sue dichiarazioni. -