M5s | Conte convoca il consiglio nazionale per “comunicazioni del presidente” Collegato anche Grillo

Pubblicità

petergomezblog : Scissione M5s, Grillo sarà a Roma già lunedì. Conte: “Con lui ci sentiamo quotidianamente. Chi ha dei dubbi colga l… - fattoquotidiano : Scissione M5s, Grillo sarà a Roma già lunedì per “fare squadra con Conte e i portavoce” - Agenzia_Ansa : Conte convoca il Consiglio M5s. La riunione ha all'ordine del giorno 'comunicazioni del Presidente' #ANSA - telodogratis : M5S, Conte convoca Consiglio e Grillo si collega - peletto : RT @ValterRimini: #ponteToninelli detto anche Ponte Morandi a #Genova fatto senza tangenti e mafia sotto il governo #Conte. #27giugno #m5s… -

All'ordine del giorno le "comunicazioni del presidente", mentre domani potrebbe esserci un incontro trae il garante pentastellato atteso a Roma per sciogliere il nodo del voto sul doppio ...... dove l'ex assessore di Pizzarotti, Michele Guerra, sostenuto dal centrosinistra ma non dal, se ... dal campo largo di Enrico Letta e Giuseppe, al centrodestra a traino FdI. E infine per ...Giuseppe Conte ha convocato questa sera il Consiglio Nazionale del M5s. Alla riunione, in cui si discute soprattutto del tetto dei due mandati, partecipa anche Beppe Grillo, atteso domani a Roma. Dopo ...Conte in serata convoca il Consiglio nazionale a cui partecia da remoto anche il garante. La consultazione online già mercoledì per dare il ...