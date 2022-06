M5s, Conte al consiglio nazionale: “Più forza dopo la scissione”. Collegato anche Grillo, che ai deputati dice: “Ci vediamo a Roma” (Di domenica 26 giugno 2022) “Comunicazioni del Presidente”. Con questo ordine del giorno Giuseppe Conte ha convocato il consiglio nazionale del M5s a partire dalle 21 e 30. La riunione è stata convocata su zoom e tra le persone collegate c’è anche Beppe Grillo. “Ho aderito a una nuova religione… l’altrovismo”, ha scherzato il fondatore, che poi si è rivolto ai parlamentari collegati. “Voglio conoscervi, ci vediamo a Roma”, ha detto il garante. Conte invece ha spiegato che, all’esito di vari confronti con consiglieri territoriali e sindaci avuti nei giorni scorsi, ha trovato un’idea di “maggiore forza e coerenza“. dopo la fuoriuscita dei parlamentari confluiti nel nuovo gruppo di Luigi Di Maio, il leader del M5s è convinto che si possa procedere ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 26 giugno 2022) “Comunicazioni del Presidente”. Con questo ordine del giorno Giuseppeha convocato ildel M5s a partire dalle 21 e 30. La riunione è stata convocata su zoom e tra le persone collegate c’èBeppe. “Ho aderito a una nuova religione… l’altrovismo”, ha scherzato il fondatore, che poi si è rivolto ai parlamentari collegati. “Voglio conoscervi, ci”, ha detto il garante.invece ha spiegato che, all’esito di vari confronti con consiglieri territoriali e sindaci avuti nei giorni scorsi, ha trovato un’idea di “maggioree coerenza“.la fuoriuscita dei parlamentari confluiti nel nuovo gruppo di Luigi Di Maio, il leader del M5s è convinto che si possa procedere ...

