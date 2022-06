Luiz Felipe firma per il Betis: le cifre dell’accordo dell’ex Lazio (Di domenica 26 giugno 2022) Luiz Felipe firma con il Betis Siviglia: il difensore italobrasiliano si è legato al club spagnolo dopo l’addio alla Lazio Luiz Felipe è pronto per la nuova avventura al Betis Siviglia. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, infatti, il giocatore avrebbe già firmato il contratto con gli spagnoli, nonostante l’accordo trovato già da diversi mesi. L’ex Lazio è pronto a legarsi ai biancoversi con un quadriennale da 3,2 milioni a stagione. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 26 giugno 2022)con ilSiviglia: il difensore italobrasiliano si è legato al club spagnolo dopo l’addio allaè pronto per la nuova avventura alSiviglia. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, infatti, il giocatore avrebbe giàto il contratto con gli spagnoli, nonostante l’accordo trovato già da diversi mesi. L’exè pronto a legarsi ai biancoversi con un quadriennale da 3,2 milioni a stagione. L'articolo proviene da Calcio News 24.

