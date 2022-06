LIVE Atletica, Campionati Italiani 2022 in DIRETTA: Elena Vallortigara vola a 1,98, seconda al mondo nel 2022! Tamberi vince allo spareggio (Di domenica 26 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.44 Parte la seconda serie. 21.39 Questa la seconda serie che chiuderà i Campionati Italiani: Pro Sesto, Atletica Biotekna. Atletica Riccardi Milano 1946, Cus Pro Patria Milano, Atletica Futura Roma. 21.36 vince l’Atletica Vicentina (Leonardo Prebianca, Lorenzo Frivoli, Matteo Beria e Michele Bertoldo) in 3’12?00. 21.33 Parte la prima serie della 4×400 maschile. 21.30 Prima la premiazione del decathlon, dove ad imporsi è stato Enrico Dester (Carabinieri). 21.28 Questa la prima serie: Virtus Emilsider, Atletica Stud. Rieti Andrea Milardi, Atletica Vicentina, Team-A Lombardia, Atletica Sandro Calvesi. 21.26 In ... Leggi su oasport (Di domenica 26 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21.44 Parte laserie. 21.39 Questa laserie che chiuderà i: Pro Sesto,Biotekna.Riccardi Milano 1946, Cus Pro Patria Milano,Futura Roma. 21.36l’Vicentina (Leonardo Prebianca, Lorenzo Frivoli, Matteo Beria e Michele Bertoldo) in 3’12?00. 21.33 Parte la prima serie della 4×400 maschile. 21.30 Prima la premiazione del decathlon, dove ad imporsi è stato Enrico Dester (Carabinieri). 21.28 Questa la prima serie: Virtus Emilsider,Stud. Rieti Andrea Milardi,Vicentina, Team-A Lombardia,Sandro Calvesi. 21.26 In ...

Pubblicità

zazoomblog : LIVE Atletica Campionati Italiani 2022 in DIRETTA: Elena Vallortigara vola a 198 seconda al mondo nel 2022! Tamberi… - venti4ore : LIVE Atletica, Campionati Italiani 2022 in DIRETTA: Elena Vallortigara vola a 1,98, seconda al mondo nel 2022! Tamb… - SSportNetwork : #AnyGivenSunday #Atletica #assoluti2022 Gimbo #Tamberi vince nell'alto con 2.26, ma che fatica nello spareggio con… - venti4ore : LIVE Atletica, Campionati Italiani 2022 in DIRETTA: Elena Vallortigara vola a 1,98, seconda al mondo nel 2022! Alle… - SSportNetwork : #AnyGivenSunday #Atletica #assoluti2022 In attesa di Gimbo #Tamberi, nell'alto torna a volare Elena #Vallortigara c… -