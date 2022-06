La Roma fa conta delle cessioni. In tanti lasceranno la Capitale (Di domenica 26 giugno 2022) Gli obbiettivi di mercato della Roma sono tanti, ma per lavorare bene c’è bisogno di trovare finanziamenti tramite gli addii di diversi elementi. In questo momento la Roma fa la conta delle cessioni, perché sono diversi i giocatori che lasceranno la Capitale. Dalle loro cessioni la Roma otterrà i fondi da reinvestire sul mercato. La Roma fa conta delle cessioni, chi lascerà la Capitale? Nei piani della Roma sono almeno cinque i giocatori che potrebbero lasciare la squadra in questa sessione. La speranza è quella di cedere Diawara, Carles Perez, Veretout, Villar e Kluivert. Il primo ha gradimenti dall’Hertha ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 26 giugno 2022) Gli obbiettivi di mercato dellasono, ma per lavorare bene c’è bisogno di trovare finanziamenti tramite gli addii di diversi elementi. In questo momento lafa la, perché sono diversi i giocatori chela. Dalle lorolaotterrà i fondi da reinvestire sul mercato. Lafa, chi lascerà la? Nei piani dellasono almeno cinque i giocatori che potrebbero lasciare la squadra in questa sessione. La speranza è quella di cedere Diawara, Carles Perez, Veretout, Villar e Kluivert. Il primo ha gradimenti dall’Hertha ...

